Погода на Ямале на 28 июня: переменная облачность, местами дожди

Погода на Ямале на 28 июня Фото: Вера Зенина

В понедельник, 28 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем +13, ночью +9. Ветер 6-10 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +19, ночью +11. Ветер 4-8 м/с.

Надым: пасмурно. Днем +14, ночью +8. Ветер 6-12 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно. Днем +12, ночью +8. Ветер 7-11 м/с.

Губкинский: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +18, ночью +8. Ветер 3-7 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +17, ночью +8. Ветер 4-8 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем +12, ночью +9. Ветер 5-10 м/с.

Муравленко: переменная облачность и дождь. Днем +17, ночью +8. Ветер 3-7 м/с.