Число заболевших коронавирусом на Ямале на 27 июня 2021 года увеличилось на 58 человек

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 27 июня 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 58 и составило 39 898 человек.

По данным оперштаба региона, за минувшие сутки выявлено 58 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 39 898). 24 человека выздоровело (за весь период – 38 639).

290 пациентов за сутки госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 25 пациентов – в тяжелом состоянии, 12 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ. 1950 тестов провели в 23 лабораториях (за весь период – 1 682 467).

За сутки выявлено 7 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 6 242). 51 новый случай COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 33 656): Новый Уренгой – 13 (за весь период – 7068), Ноябрьск – 7 (за весь период – 4505), Салехард – 6 (за весь период – 3783), Пуровский район – 5 (за весь период – 3454), Муравленко – 1 (за весь период – 2906), Губкинский – 4 (за весь период – 2745), Лабытнанги – 6 (за весь период – 2055), Ямальский район – 1 (за весь период – 908), Приуральский район – 5 (за весь период – 860), Шурышкарский район – 3 (за весь период – 487). В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.

За последние сутки в России выявлено 14 723 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 357 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 166 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 208 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 126 430 летальных исходов, выздоровели 4 801 335 человек.