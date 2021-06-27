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Общество27 июня 2021 15:17

Ноябрьские улицы обработают от насекомых

Обработку уже провели в Ноябрьск-парке
Лина Орлова
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Фото: Администрация Ноябрьска

Фото: Администрация Ноябрьска

В Ноябрьске обрабатывают деревья и кустарники от насекомых. Согласно муниципальному контракту специалисты компании «Иннополюс» обработают площадь 23 га. Под дезинсекцию попадают все зеленые насаждения, которые растут вдоль городских улиц.

Обработку уже провели в Ноябрьск-парке. Здесь обезврежено от насекомых 7 га территории главной зоны отдыха ноябрян и гостей города. Теперь комары не будут мешать прогулке.

Как отмечают специалисты, химическая дезинсекция - один из самых надежных профилактических способов избавления от насекомых. Проводят ее только проверенными и безопасными для людей препаратами. Следующий этап дезинсекции в Ноябрьске проведут в июле.