Ноябрьские улицы обработают от насекомых

Фото: Администрация Ноябрьска

В Ноябрьске обрабатывают деревья и кустарники от насекомых. Согласно муниципальному контракту специалисты компании «Иннополюс» обработают площадь 23 га. Под дезинсекцию попадают все зеленые насаждения, которые растут вдоль городских улиц.

Обработку уже провели в Ноябрьск-парке. Здесь обезврежено от насекомых 7 га территории главной зоны отдыха ноябрян и гостей города. Теперь комары не будут мешать прогулке.

Как отмечают специалисты, химическая дезинсекция - один из самых надежных профилактических способов избавления от насекомых. Проводят ее только проверенными и безопасными для людей препаратами. Следующий этап дезинсекции в Ноябрьске проведут в июле.