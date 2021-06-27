На борту ледокольного судна «Андрей Вилькицкий» глава Ямала Дмитрий Артюхов дал лекцию об освоении Арктики

Фото: правительство ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов накануне Дня молодежи, 26 июня, принял участие в образовательном проекте в рамках федерального образовательного проекта Российского общества «Знание». Глава округа встретился с талантливыми и успешными ребятами на российском ледокольном судне «Андрей Вилькицкий», которое сейчас находится в Обской губе.

Организаторы поясняют, что место для общения было выбрано не случайно – участники говорили об освоении Арктики и стратегической роли северных территорий для всей страны.

– У нас много интересных мест, где живут коренные народы Севера, где разрабатываются новые месторождения. Решили провести экскурсию на ледоколе, напротив новейшего терминала «Ворота Арктики». Эта локация точно запомнится на всю жизнь. Даже погода благоволит, сегодня тепло, а обычно здесь дуют суровые арктические ветра. Но Ямал рад участникам марафона «Знание», – приветствовал участников губернатор.

Губернатор Ямала провел небольшой экскурс в историю региона, рассказал о вкладе Ямала в Победу в Великой Отечественной войне и начале нефтегазового освоения территории, открытии первых месторождений и том, на чем округ сосредоточен сегодня для добычи углеводородов – развитии инфраструктуры, науки и технологий. Участники активно интересовались современными мегапроектами – Ямал-СПГ, Северным Широтным ходом.

Участие во встрече приняли участники и финалисты Всероссийского конкурса «Большая перемена», молодые лидеры и руководители молодежных и волонтерских организаций, студенты нефтегазовых университетов и молодые специалисты компаний ТЭКа, добровольцы, победители всероссийских творческих, интеллектуальных, патриотических конкурсов из пяти регионов страны: ЯНАО, Санкт-Петербург, ХМАО-Югра, Москва, Республика Крым. Встреча прошла с соблюдением всех эпидемических требований, а все участники перед прилетом сдали ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию.

Справка КП

Ледокольное судно «Андрей Вилькицкий» носит имя известного гидрографа, геодезиста, исследователя морей Северного Ледовитого океана. Ледокол разработан по заказу ПАО «Газпром нефть» для отгрузки нефти с ямальского Новопортовского месторождения через терминал «Ворота Арктики». Ледокол прокладывает водные каналы, по которым танкеры беспрепятственно и безопасно проходят путь к терминалу. Новопортовское месторождение на полуострове Ямал - один из стратегических проектов «Газпром нефти». С началом промышленной эксплуатации терминала «Ворота Арктики» в 2016 году «Газпромнефть-Ямал» получила возможность осуществлять круглогодичную отгрузку нефти, а его технологическая схема обеспечивает «нулевой сброс» загрязняющих веществ в акваторию Обской губы.