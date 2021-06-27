В Новом Уренгое представили спектакль под открытым небом «Мой Ангел»

Фото: администрация Нового Уренгоя

«Спектакль-путешествие», «променад-спектакль» или «иммерсивный спектакль» – особый жанр театрализованного действия, привязанного к определенной местности, где зритель путешествует по физическому пространству и знакомится со смыслами локаций на заданном маршруте, сегодня демонстрируют новоуренгойцам. В представлении соединены элементы спектакля, экскурсии, компьютерной игры и квеста.

Зрители в назначенное время собираются у скульптуры «Ангел на камне» в северной части Нового Уренгоя. С помощью мобильных устройств они слышат повествование от Ангела.

По сюжету яркий цветной чум оказался жилищем старого шамана, семейство мамонтов потеряло своего мамонтенка. Он убежал в парк Дружба. Зрителя сопровождают занятные диалоги на протяжении всего пути. Спектакль длится 60 минут. Финал спектакля происходит уже возле Дворца Торжеств, где расположилась карета Золушки.