Школьница из Салехарда Светлана Ахметова завоевала серебро Гран-При Чёрного моря

Фото: администрация Салехарда

Серебряную медаль из Сочи с престижных состязаний по шахматам привезла в Салехард северянка Светлана Ахметова. Девочка завоевала награду в возрастной группе до 11 лет на международном Шахматном фестивале Гран-При Чёрного моря.

Воспитанница окружной Полярной шахматной школы Анатолия Карпова набрала 5,5 очков. Тренирует спортсменку Николай Толстых.

От окружной Полярной шахматной школы на соревнования выезжала большая делегация от Ямала, спортсмены от девяти до 17 лет. Во взрослом турнире хорошую игру показали Мария Алексеенко и Галина Михеева, занявшие заняли первое и второе места. В возрасте до 15 лет отличилась Анастасия Северина. Достойную игру показал Тимур Сабиров.