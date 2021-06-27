Этнофорум «Мой Шурышкарский» отменили на Ямале

Фото с личной страницы главы Шурышкарского района Олега Попова "ВКонтакте"

Глава администрации муниципального образования Шурышкарский район Олег Попов в своих соцсетях заявил об отмене этнофорума «Мой Шурышкарский». Фестиваль планировали провести через неделю, 3-4 июля.

– С сожалением сообщаю, что решено отменить запланированный на 2 и 3 июля этнофорум «Мой Шурышкарский». Мы вынуждены принять такое решение в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Знаю, что большой и многонациональный праздник ждали не только жители Шурышкарского района. Гости из других регионов планировали посетить наше мероприятие. Но пандемия диктует свои правила. Важнейшей задачей остается сохранение здоровья людей, – акцентировал внимание Олег Попов.

Глава района посоветовал вакцинироваться, а также попросил жителей не пренебрегать масочным режимом.

Накануне «Комсомолка» писала о том, как в Шурышкарском районе полицейские проверили наличие антисептиков на торговых объектах. Напомним, по последним данным окружного оперштаба, в ЯНАО сейчас 38 840 зараженных коронавирусом человек. За последние сутки 260 пациентов госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 29 пациентов – в тяжелом состоянии, 13 пациентов с подтверждённым COVID-19 – на ИВЛ.