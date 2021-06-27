Погода на Ямале на 27 июня: днем до +30 градусов

В воскресенье, 27 июня, по данным Ямало-Ненецкого ЦГМС, в округе днем ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 6-11 м/с.
Температура ночью +6… +11 градусов, при прояснении до +10 градусов, днем воздух прогреется до +16… +21 градусов, местами до +11 градусов.
Салехард: +15 градусов, облачно, ветер легкий, юго-западный 3 м/с.
Лабытнанги: +15 градусов, облачно, ветер легкий, юго-западный 3 м/с.
Новый Уренгой: +18 градусов, ясно, ветер слабый, северный 5 м/с.
Губкинский: +18 градусов, облачно, ветер слабый, северо-западный 3 м/с.
Тарко-Сале: +17 градусов, ясно, ветер слабый, северный 4 м/с.
Надым: +17 градусов, частично облачно, ветер тихий, северо-западный 1 м/с.
Ноябрьск: +19 градусов, облачно, ветер слабый, северный 4 м/с.
Муравленко: +19 градусов, облачно, ветер слабый, северо-западный 3 м/с.