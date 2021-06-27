Погода на Ямале на 27 июня: днем до +30 градусов

В воскресенье, 27 июня, по данным Ямало-Ненецкого ЦГМС, в округе днем ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 6-11 м/с.

Температура ночью +6… +11 градусов, при прояснении до +10 градусов, днем воздух прогреется до +16… +21 градусов, местами до +11 градусов.

Салехард: +15 градусов, облачно, ветер легкий, юго-западный 3 м/с.

Лабытнанги: +15 градусов, облачно, ветер легкий, юго-западный 3 м/с.

Новый Уренгой: +18 градусов, ясно, ветер слабый, северный 5 м/с.

Губкинский: +18 градусов, облачно, ветер слабый, северо-западный 3 м/с.

Тарко-Сале: +17 градусов, ясно, ветер слабый, северный 4 м/с.

Надым: +17 градусов, частично облачно, ветер тихий, северо-западный 1 м/с.

Ноябрьск: +19 градусов, облачно, ветер слабый, северный 4 м/с.

Муравленко: +19 градусов, облачно, ветер слабый, северо-западный 3 м/с.