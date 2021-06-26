В Пурпе появится современная спортивно-игровая площадка. Фото - puradm.ru

В Пурпе в этом году появится еще одна современная спортивно-игровая площадка. Ранняя весна позволила строителям приступить к работам еще в начале мая.

Рабочие уже завершают обустройство основания площадки: выкорчевали пни, разработали грунт, уплотнили его прицепными катками, обустроили подстилающие и выравнивающие слои из песка. Впоследствии площадку планируют покрыть резиновой плиткой.

Продолжаются работы по озеленению поселка – в парке Молодёжном уже высадили цветы и приступили к созданию живой ивовой изгороди. Всего за лето в Пурпе высадят более шести тысяч цветов, и обновят свыше четырех тысяч кв. метров газонов.

Еще один важный пункт летней программы – снос не предназначенных для жизни строений. Из восьми запланированных в поселке снесли уже семь балков (один еще не расселён).