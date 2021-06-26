В Пуровском районе массово вакцинируют коллективы. Фото - puradm.ru.

В Пуровском районе продолжается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. В районе организовано 10 прививочных пунктах (в Тарко-Сале можно привиться круглосуточно). Помимо этого, работают выездные бригады медиков, которые вакцинируют организованные коллективы на предприятиях и в образовательных учреждениях без отрыва пуровчан от работы.

Как сообщили в ТЦРБ, чтобы пригласить медиков и привиться коллективно непосредственно на предприятии, нужно оставить заявку по телефонам: 2-14-37,+7 929-250-55-90 (и.о. заведующего поликлиникой Анна Владимировна Киклевич).

Выездная вакцинация в коллективах помогает разгрузить пункты вакцинации: с ростом заболеваемости северяне активнее начали прививаться. Так, последнюю неделю наблюдается ажиотаж на пунктах вакцинации в Салехарде и Новом Уренгое. Люди приходят на прививку по предварительной записи и вне ее. В связи с этим возникают очереди.