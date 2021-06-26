В Шурышкарском районе полицейские проверили наличие антисептиков на торговых объектах. Фото - Администрация Шурышкарского района.

В Шурышкарском районе полицейские проверили наличие антисептиков на торговых объектах. Жители относятся с пониманием к таким рейдам.

Во всех проверенных торговых объектах имеется набор антисептических средств, соблюдается масочный режим, в некоторых торговых объектах рекомендовано обновить разметку для социального дистанцирования.

– Жители относятся с пониманием, категоричных отказов от соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора нет. В любом случае, индивидуальные предприниматели должны обеспечить контроль за соблюдением масочного режима и в праве отказать обслуживать граждан, – сказал начальник управления по делам ГО и ЧС администрации района Алексей Кураков.

Напомним, режим повышенной готовности в автономном округе продлен до 31 августа текущего года.