Пожарные Самбурга показали воспитанникам пришкольного лагеря сказку. Фото - "Пожарный Ямала" в ВК.

Работники пожарной части по охране села Самбург пригласили к себе в гости ребят из пришкольного летнего оздоровительного лагеря «Доброград». Их ждало театрализованное представление «Случай в лесу», вместо пожарных – сказочные персонажи.

Лесная жительница Ворона рассказала как нужно вести себя в лесу, чтобы не произошло пожара, как правильно вызвать пожарных и почему нельзя играть с огнем. Затем ребятам показали подачу пенообразователя, особый восторг у ребят вызвал искусственный снег, который валил из пеногенератора. Дети получили много впечатлений.

– На регулярной основе в нашей пожарной части проходят экскурсии, и мы этому очень рады. Особое внимание уделяем тому, чтобы донести до ребят основные правила безопасности, в частности пожарной, – отметил начальник пожарной части по охране с. Самбург Иван Зинченко.