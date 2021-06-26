На Ямале ряды Росгвардии пополнились новобранцами. Фото - Росгвардия по ЯНАО.

В Новом Уренгое в торжественной обстановке прошла торжественная церемония приведения к присяге вновь принятых сотрудников Росгвардии. Территориальное управление ведомства приняло в свои ряды сотрудников спецподразделения и вневедомственной охраны.

На плацу городского военкомата стражи правопорядка присягнули на верность закону, государству и его гражданам. Новых блюстителей порядка поздравили старшие товарищи, начальник ОВО по г. Новому Уренгою майор полиции Сергей Козлов и заместитель начальника Управления полковник полиции Сергей Терёхин.

– Присяга на верность своему Отечеству – это незабываемый момент. Все вновь принятые сотрудники прошли очень жесткий отбор и конкурентную борьбу. Они должны быть не только физически развитыми и выносливыми, но и обладать определенным набором волевых и морально-психологических качеств, позволяющим выполнять поставленные задачи на высоком профессиональном уровне, – подчеркнул офицер.

Он пожелал новобранцам удачи на выбранном жизненном пути, крепкого семейного тыла, верного товарищеского плеча и долгих лет службы.