Салехардские магазины проверили на соблюдение антиковидных мер

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде представители администрации вместе с сотрудниками полиции проверили шесть торговых точек на соблюдение требований Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.

Рабочая группа посетила следующие магазины: «Пятерочка» на ул. Республики и на ул. Матросова, а также магазины «Лагуна» и «Центральный-подарки». В ходе рейда нарушений не выявлено.

- Мы проверили наличие антисептиков, дозаторов, проведение дезинфекции в объектах торговли. Также провели обход по торговым залам, где проверили соблюдение посетителями масочного режима, - рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС администрации города Владимир Терентьев.

Данные мероприятия планируется проводить 2-3 раза в неделю.