Фото: администрация Губкинского

Недобросовестный подрядчик сорвал в Губкинском высадку цветов. Глава города Андрей Гаранин не стал терпеть такого безответственного отношения и собирается отказаться от сотрудничества.

- Еще вчера, 24 июня, был крайний срок, чтобы все вазоны и клумбы города были в цветах, но этого не произошло. А ведь для того, чтобы в городе было больше цветов, администрация закупила новые современные вазоны, которые сейчас пустуют, - рассказал градоначальник.

Также он сообщил, что подрядчик с самого начала повел себя весьма безответственно. Мало того, что цветы доставили и начали высаживать с большим опозданием (не 1-го, а 12 июня), так еще и высадили их как попало. Кроме того, половина привезенных цветов не соответствует требованиям контракта по высоте, а треть - вообще завядшие.

Однако, несмотря на случившееся, Губкинский не останется без ярких красок. Цветы обязательно высадят, но чуть позже.