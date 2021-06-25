В Новом Уренгоя благоустроят сквер им. Андрея Наливайко

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсетях

В Новом Уренгое готовятся приступить к благоустройству сквера им. заслуженного строителя РСФСР А. Наливайко, расположенного в мкр. Энтузиастов.

По словам главы города Андрея Воронова, решение о реконструкции этой территории было принято осенью. Кроме того, скоро рядом с микрорайоном появится новый жилой комплекс, поэтому привести сквер в порядок необходимо.

- Обновим сам постамент. Сделаем лавочки, дорожки, освещение, максимально сохранятся деревья. Есть задумка поставить интерактивный макет города со всеми достопримечательностями и знаковыми местам, - сообщил градоначальник.

Отметим, что инициаторами благоустройства выступили компании «УДС» и «УДСД», также к ним присоединяются предприятия города. Они будут реконструировать сквер на собственные средства.