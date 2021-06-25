В Надымской больнице заработала система снабжения кислородом

Фото: Надымская ЦРБ

В Надымской ЦРБ заработала комплексная система снабжения кислородом. Ранее в больнице применялись привозные 40-литровые кислородные баллоны, однако новый способ намного безопасней. Отметим, что установка закуплена за счет средств окружного бюджета в рамках борьбы с коронавирусом.

Производительно аппарата - 66 кубометра в час, он вырабатывает кислород из наружного воздуха и подает его в здание для лечения пациентов. Изначально воздух пропускается через фильтры в установку, затем проходит сквозь абсорберы, где делится на кислород, углекислый газ и азот. Далее очищенный кислород проходит через осушители и закачивается в ресиверы, которые и доставляют его к больным.

- Комплексная система снабжения медицинским кислородом выводит нас на новый уровень. Теперь мы можем бесперебойно и независимо от обстоятельств обеспечивать наших пациентов кислородом в нужном объеме. Во-первых, это безопасно, в отличие от кислородных баллонов, а во-вторых, дает существенный экономический эффект, - пояснила главный врач Надымской районной больницы Наталья Калиберда.

Отметим, что аналогичные установки вскоре заработают в больницах Муравленко и Салехарда.