Погода на 26 июня на Ямале: преимущественно без осадков

На Ямале преимущественно без осадков. Фото: Вадим Бегун

На Ямале сегодня, 26 июня, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, с переходом на восточный, 5-10 м/с, местам порывы до 15 м/с. Температура ночью +6,+11 °С, днем +15,+20 °С, местами +10 °С.

В этот день почитается память мученицы Акелины (Акулины). В народе этот день называли: Акулина Гречишница (в это время сеют гречу), Акулина - Кривые огурцы (в это время еще можно сеять огурцы, но красивыми они уже не будут). С Акулины лютуют мошкара, комары, оводы, слепни, мухи. «Мошкара толчется кругами - к хорошей погоде». Наши предки вечером 26 июня следили за луной: если она в белом кругу, то будет дождь. Конец «воробьиным ночам». В это время зацветает барбарис.