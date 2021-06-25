Число заболевших коронавирусом на Ямале на 25 июня 2021 года увеличилось на 45 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 45 человек, с начала периода - 39 792.

Из общего числа болеющих 247 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 24 из них - в тяжелом состоянии, 15 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 428 человек.

Также за сутки выявлено 13 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 230.

В населенных пунктах Ямала произошло 32 заражения COVID-19 (за весь период - 33 562): Новый Уренгой - 14 (за весь период - 7 046), Ноябрьск - 4 (за весь период - 4 490), Салехард - 3 (за весь период - 3 772), Пуровский район - 3 (за весь период - 3 446), Губкинский - 2 (за весь период - 2 738), Лабытнанги - 2 (за весь период - 2 045), Надымский район - 2 (за весь период - 3 426), Приуральский район - 2 (за весь период - 851).

За сутки в регионе провели 2 213 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 677 658.

Излечились от коронавируса 17 человек, за весь период - 38 586.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 20 393 человека с COVID-19, из них 3 120 (15,3%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 5 409 088. Выздоровевших - 14 024, за весь период - 4 929 639. Умерших - 601, с начала периода - 132 064.