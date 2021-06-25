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Общество25 июня 2021 11:47

В Новом Уренгое «День молодежи» пройдет в сокращенном формате

Праздник назначен на 26 июня
Марина Прохорова
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Фото: администрация Нового Уренгоя

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгоя отметят «День молодежи», однако из-за роста заболевших коронавирусом, праздник пройдет в сокращенном формате и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Так, в 12:00 на берегу реки Седэ-Яха начнутся соревнования по пляжному мини-футболу среди молодежных команд. Заявку на участие можно подать по телефону: 22-37-26.

А в 15:00 на площадке в районе мотоциклетной трассы (улица Западная Магистраль, северный район города) стартует квест «S.T.A.L.K.E.R». Он состоит из нескольких локаций: «Лес аномалий», «Черная речка», «Магнитное поле» и другие. Основная задача участников - выжить в зоне отчуждения. Чтобы пройти испытания, необходимо предварительно записаться по телефону: 22-13-28.

В завершение праздника пройдет выставка автомобилей «Авто-фэст». Она откроется в 17:00 в районе той же мотоциклетной трассы.