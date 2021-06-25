«Стелла с городами»: салехардские выпускники заложили новую традицию

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсетях

Сегодня, 25 июня, в салехардских школах начнется торжественное вручение аттестатов выпускникам 11 классов. Мероприятия пройдут в течение трех дней с соблюдением всех требований профилактики. Отметим, что в эти дни стены родных школ покидает 291 выпускник.

Кстати, начиная с этого года, в городе заложена новая традиция. Выпускники соорудили указатель направлений с городами, куда они отправляются на учебу. А все последующие поколения также будут поддерживать эту традицию - создавать свою стелу и уже свои указатели.

Не остался в стороне и глава города Алексей Титовский. Он пожелал ребятам успехов, побед и свершений, а также успешной реализации в выбранных профессиях.