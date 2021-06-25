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Общество25 июня 2021 10:17

Жители Ноябрьска могут обмениваться книгами, оставляя их в мобильных уличных пунктах

Они находятся в двух местах
Марина Прохорова
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Фото: администрация Ноябрьска

Фото: администрация Ноябрьска

У жителей Ноябрьска появилась прекрасная возможность обмениваться книгами. Для этого в городе установили несколько мобильных пунктов: на ул. Мира возле центра «Современник» и ул. Дзержинского возле магазина «Кокос».

Кроме того, можно оставить книги на железнодорожном вокзале «Ноябрьск-2», где есть стационарная полка. Таким образом, у пассажиров появится альтернатива «сидению в телефоне».

Также книги принимают в «Интеллект-центре, но есть условие: они должны быть не старше 2010 года и в хорошем состоянии. Специалисты рекомендуют предварительно позвонить в отдел управления фондами по телефону: 35-19-47.