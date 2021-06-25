Ямальская прокуратура выясняет причину пожара в деловом центре Нового Уренгоя Фото: Ольга Крыльцова

Ямальская прокуратура организовала проверку по факту возгорания делового центра в Новом Уренгое. Напоминаем, что пожар начался вчера, 24 июня, в 18:26. На место незамедлительно выехали 56 человек личного состава и 12 единиц спецтехники МЧС.

- Было установлено, что на крыше здания шел ремонт по укладке кровельного материла с использованием газовой горелки. При выполнении работ на одном из участков крыши произошло возгорание утеплителя, который резко воспламенился и распространился по всей поверхности, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Также в ведомстве добавили, что пожар ликвидировали в 21:25, погибших и пострадавших нет.

По завершению проверки будет дана оценка соблюдения правил пожарной безопасности руководством бизнес центра . При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.