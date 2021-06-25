В Новом Уренгоя нерадивая мать задолжала алименты на 700 тысяч рублей

В Новом Уренгоя нерадивая мать задолжала детям более 700 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

Прокуратура Нового Уренгоя заставила нерадивую мать погасить огромный долг по алиментам.

- Установлено, что несовершеннолетние 2006 и 2007 годов рождения проживают в приемной семье, поскольку их мать лишена родительских прав, а отец юридически отсутствует. Однако женщина упорно уклонялась от уплаты алиментов, в связи с этим образовалась задолженность на сумму свыше 700 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, орган опеки и попечительства не принимал никаких действенных мер, способствующих уплате алиментов.

Чтобы устранить выявленные нарушения, прокурор внес представление главе Нового Уренгоя. В результате долг по алиментным обязательствам погашен в полном объеме.