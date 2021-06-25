Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсетях

В Губкинском завершится строительство долгостроя в 7-ом микрорайоне. Напоминаем, что здание начали возводить еще в 2007 году, а через некоторое время все остановилось.

По словам главы города Андрея Гаранина, подрядная организация уже начала строительные работы. Кроме того, на площадке установили новый кран, который сейчас проходит регистрацию.

- Скоро наш город украсит красивый дом с подземной парковкой. На первом этаже будут располагаться магазины, аптеки и все необходимое для комфортной жизни, - рассказал градоначальник.

Также напоминаем, что в городе планируют завершить еще один долгострой, расположенный в 9-ом микрорайоне. Здание сдадут уже в следующем году, а после этого туда смогут заехать жильцы.