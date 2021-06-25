В Салехарде будут судить машиниста экскаватора, по вине которого погиб человек Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде будут судить машиниста экскаватора, по вине которого погиб человек. Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Происшествие случилось 21 октября на строительной площадке по улице Обская. В ходе работ мужчина грубо нарушил технику безопасности, не определив границы опасной зоны и не обеспечив ее обзорность со своего рабочего места. В результате этого салехардец, управляя ковшом экскаватора, сбил им работника, находившегося на близком расстоянии.

- Пострадавшего экстренно доставили в больницу, где он скончался от полученных телесных повреждений, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.