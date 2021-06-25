В Ноябрьске реконструкция ул. Советская идет по графику

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске продолжается реконструкция ул. Советская. Дорожники уже почти завершили подготовительные работы. Сейчас они укладывают георешетки, подготавливают основания из щебня на проезжей части и заездах, готовят траншеи под кабели наружного освещения и устанавливают бортовые камни.

- Подрядчик заверил, что проблем с выполнением муниципального контракта нет, а работы идут согласно графику, - сообщил глава города Алексей Романов.

Напоминаем, что строительно-монтажные работы на Советской проходят в рамках адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа. В этом году здесь реконструируют участок протяженностью 790 метров.