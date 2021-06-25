Пожар в деловом центре Нового Уренгоя потушили за три часа

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Новом Уренгое потушили пожар в деловом центре «Строитель». Напоминаем, что сообщение о возгорании поступило вчера, 24 июня, в 18:26. На место незамедлительно выехали 56 человек личного состава и 12 единиц спецтехники МЧС.

Когда спасатели прибыли к месту вызова, пламя уже успело распространиться по кровле здания, а черный дым был виден за несколько километров.

- В 21:25 пожар был ликвидирован. Огонь повредил кровлю здания на общей площади 300 квадратных метров и фасад на общей площади 150 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются, - рассказали в пресс-службе МЧС России по ЯНАО.

Также в ведомстве добавили, что погибших и пострадавших нет.