Погода на Ямале на 25 июня: выглянет солнце

Погода на Ямале на 25 июня Фото: Вера Зенина

В пятницу, 25 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем +17, ночью +13. Ветер 4-8 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем +16, ночью +9. Ветер 4-9 м/с.

Надым: ясно. Днем +15, ночью +7. Ветер 4-8 м/с.

Новый Уренгой: ясно. Днем +15, ночью +6. Ветер 7-11 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем +16, ночью +8. Ветер 5-10 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем +15, ночью +8. Ветер 6-11 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем +16, ночью +13. Ветер 4-8 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем +16, ночью +9. Ветер 5-9 м/с.