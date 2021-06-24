Жители Нового Уренгоя замерзают в квартирах без отопления Фото: Ольга Крыльцова

Несмотря на лето, жители Нового Уренгоя продолжают мерзнуть в своих квартирах. Как известно, погода в Северном регионе весьма суровая, а отопление в домах уже отключили, сообщает «Нур 24».

Горожане не перестают задаваться вопросом в соцсетях: почему бы коммунальщикам не дать в квартирах тепло, когда на улице всего +10 градусов. Да и по прогнозу погоды в ближайшую неделю температура воздуха не поднимется больше +15.

Однако все не так просто. В департамент городского хозяйства пояснили, почему сейчас невозможно возобновить подачу тепла в батареи.

- Без профилактических мероприятий, без промывки горячего водоснабжения не обойтись. Без ремонта котельных, откуда к нам, как к потребителям, приходит горячая вода, тоже не обойтись. То, что говорят в соцсетях, возобновить сейчас уже является невозможным. Мы уже разобрали частично и тепловые сети, начали работы по горячему водоснабжению. Сейчас там пошли промывки, - пояснил замначальника ДГХ Олег Павлов.