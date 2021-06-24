На Ямале четверо выпускников сдали ЕГЭ по истории на сто баллов

Фото: департамент образования ЯНАО

На Ямале утвердили результаты ЕГЭ по физике и истории. Напоминаем, что экзамены по этим предметам прошли 11 июня, участие в них приняли 1 113 школьников: 644 сдавали физику, а 469 - историю.

Согласно сведения государственной экзаменационной комиссии, четыре выпускника набрали сто баллов по истории: два из Салехарда и по одному из Лабытнанги и Губкинского.

Отметим, что результаты участников ЕГЭ, набравших более 90 баллов, будут перепроверены.

Узнать свои результаты школьники могут в местах подачи заявлений на ЕГЭ и через федеральный портал.

Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами продлится до 28 июня. Конфликтная комиссия работает в дистанционном режиме тел/факс: 8(34922) 4-17-54.