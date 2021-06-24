В Новом Уренгое стало больше на одного почетного жителя

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое депутаты Городской Думы приняли решение присвоить звание «Почетный гражданин муниципального образования город Новый Уренгой» Ирине Груздевой.

Отметим, что женщина отдала медицине более 40 лет, из них 30 - в городской больнице. А последние 17 лет она занимала должность главного врача. Сейчас медик находится на заслуженном отдыхе.

Также Ирина Груздева является одним из инициаторов создания в регионе профессионального медицинского сообщества «Ямальское общество врачей» и проекта «Я выбираю профессию врача».

С 1999 года она избиралась депутатом Городской Думы пять созывов подряд, а в шестом созыве работала в качестве Председателя Городской Думы.