Число заболевших коронавирусом на Ямале на 24 июня 2021 года увеличилось на 41 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 41 человека, с начала периода - 39 747.

Из общего числа болеющих 237 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 24 из них - в тяжелом состоянии, 11 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 428 человек.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизнь 69-летней женщина из Ноябрьска, а вчера, 23 июня, умерла 63-летняя жительница Нового Уренгоя.

Также за сутки выявлено десять новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 217.

В населенных пунктах Ямала произошло 31 заражение COVID-19 (за весь период - 33 530): Новый Уренгой - 12 (за весь период - 7 032), Салехард - 6 (за весь период - 3 769), Лабытнанги - 5 (за весь период - 2 043), Шурышкарский район - 3 (за весь период - 481), Губкинский - 2 (за весь период - 2 736), Надымский район - 2 (за весь период - 3 424), Ноябрьск - 1 (за весь период - 4 486).

За сутки в регионе провели 2 514 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 675 445.

Излечились от коронавируса 18 человек, за весь период - 38 569.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 20 182 человека с COVID-19, из них 3 038 (15,1%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 5 388 695. Выздоровевших - 13 505, за весь период - 4 915 615. Умерших - 568, с начала периода - 131 463.