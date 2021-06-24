Штат Тарко-Салинской ЦРБ пополнился врачом-эндокринологом

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Штат Тарко-Салинской ЦРБ продолжает пополняться высококвалифицированными кадрами. Так, на прошлой неделе к работе приступила врач-эндокринолог Юлия Коренчук. Доктор с 7-летним стажем приехала в Тарко-Сале по программе «Врачи, нужные Ямалу» из Омска.

Выбор профессии перед девушкой никогда не стоял. Она с самого детства мечтала стать потомственным врачом в третьем поколении. В свободное от работы время доктор изучает сомнологию и психологию. Знания последней особенно помогают ей выстраивать доверительные отношения с пациентами.

- Заболевания, которые мы лечим, в основном - хронические, а значит, мы становимся друзьями наших пациентов на долгие годы. И если доктор не будет вызывать доверие у человека, коннекта не получится, а как следствие - возрастет количество запущенных случаев и госпитализаций по неотложной помощи. Этого допускать нельзя, - отметила доктор.

Отметим, что главными качествами в профессии врача девушка считает профессиональную грамотность, терпение, доброжелательность и открытость.