Фото: департамент образования ЯНАО

Ямальские выпускники отправились в Санкт-Петербург на праздник «Алые паруса», который состоится 25 июня.

Отметим, что школьники Северного региона впервые принимают участие во Всероссийском празднике. Данную инициативу поддержал губернатор Дмитрий Артюхов с целью поощрения талантливой молодежи. Расходы на проезд, проживание в гостиницах Санкт-Петербурга и питание - за счет бюджета округа.

Отбор кандидатов провели специальные комиссии департаментов и управлений образования. Всего пригласительные билеты получили 20 ямальских выпускников из всех муниципалитетов. Это финалисты конкурса «Большая перемена», победители и призеры регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников, отличники учебы, а также победители интеллектуальных и творческих конкурсов всероссийского и международного уровней.

Добавим, что из-за распространения коронавируса присутствовать на празднике смогут только выпускники. Туристы и горожане увидят яркое событие через телетрансляцию.