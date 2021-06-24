Житель Ноябрьска дважды заплатил за билет на фальшивом сайте Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратился местный житель, ставший жертвой мошенников.

- Было установлено, что мужчина хотел приобрести железнодорожный билет на одном из сайтов. Для оплаты он ввел номер своей банковской карты и CVV-код, после чего ему пришло уведомление, что платеж якобы не прошел. Решив, что случился сбой, мужчина вновь произвел оплату, - более 11 тысяч рублей. В итоге общая сумму ущерба составила свыше 22 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по ЯНАО.

Отметим, что сами билеты и деньги за них мужчина так и не получил.

Сейчас правоохранители разыскивают мошенников, обманувших ноябрянина, им грозит до двух лет тюрьмы. Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».