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Общество24 июня 2021 10:41

Житель Ноябрьска дважды заплатил за билет на фальшивом сайте

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Житель Ноябрьска дважды заплатил за билет на фальшивом сайте

Житель Ноябрьска дважды заплатил за билет на фальшивом сайте

Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратился местный житель, ставший жертвой мошенников.

- Было установлено, что мужчина хотел приобрести железнодорожный билет на одном из сайтов. Для оплаты он ввел номер своей банковской карты и CVV-код, после чего ему пришло уведомление, что платеж якобы не прошел. Решив, что случился сбой, мужчина вновь произвел оплату, - более 11 тысяч рублей. В итоге общая сумму ущерба составила свыше 22 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по ЯНАО.

Отметим, что сами билеты и деньги за них мужчина так и не получил.

Сейчас правоохранители разыскивают мошенников, обманувших ноябрянина, им грозит до двух лет тюрьмы. Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».