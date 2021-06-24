Губернатор Ямала встретился с талантливой молодежью на ледокольном судне «Андрей Вилькицкий»

Фото: предоставлено организаторами

В преддверии Дня молодежи губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с талантливыми и успешными ребятами на российском ледокольном судне «Андрей Вилькицкий», которое сейчас находится в Обской губе. Место для общения было выбрано не случайно - участники говорили об освоении Арктики и стратегической роли северных территорий для всей страны.

Отметим, что встреча прошла в рамках федерального просветительского проекта Российского общества «Знание» и с соблюдением необходимых эпидемических требований. Все участники перед прилетом сдали ПЦР-тест на коронавирус.

- Мы долго думали, какую выбрать локацию. У нас много интересных мест, где живут коренные народы Севера и разрабатываются новые месторождения. Но мы с нашими хорошими партнерами «Газпромнефть-Ямал» решили провести экскурсию на ледоколе, напротив новейшего терминала «Ворота Арктики». Это точно будет локация, которая запомнится на всю жизнь. Сегодня даже погода благоволит, тепло, а обычно здесь дуют суровые арктические ветра. Но Ямал рад участникам марафона «Знание», - приветствовал участников губернатор.

В ходе встречи Дмитрий Артюхов провел небольшой экскурс в историю региона, рассказал о вкладе Ямала в Победу в Великой Отечественной войне, начале нефтегазового освоения территории и открытии первых месторождений. Также он рассказал о том, что сейчас является главным для добычи углеводородов - развитии инфраструктуры, науки и технологий. Участники в свою очередь активно интересовались современными мегапроектами - Ямал-СПГ и Северным Широтным ходом.

- Многое сделано, многое предстоит сделать для того, чтобы Ямал шел вперед. Например, проект, который сейчас совсем недалеко от нас - завод «Ямал-СПГ». Я очень хорошо помню начало реализации проекта. Никто не верил, что это возможно. Казалось утопией в далеких арктических широтах строить завод, подобный которому еще нигде не строили, быть зависимыми от ледокольного сопровождения. Наш ледокольный флот на тот момент имел проблемы, не получалось модернизировать суда, не было программы развития. А сегодня завод работает, Президент поддержал, мы строим ледоколы нового класса - «Арктика» уже на воде, «Урал» и «Сибирь» в ближайшее время тоже встанут в строй», - рассказал Дмитрий Артюхов.

Встретиться с губернатором приехали участники и финалисты Всероссийского конкурса «Большая перемена», лидеры и руководители молодежных и волонтерских организаций, студенты нефтегазовых университетов и молодые специалисты компаний ТЭКа, добровольцы, а также победители всероссийских творческих, интеллектуальных и патриотических конкурсов из пяти регионов страны: ЯНАО, Санкт-Петербург, ХМАО-Югра, Москва и Республика Крым.

От Ямала прибыли двенадцать участников. Среди них - Никита Серов из Ноябрьска. Он является молодым специалистом компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и автором проекта «Открытый микрофон». Кстати, проект вошел в ТОП-10 слета молодых специалистов «Газпром нефти» в Тюмени в 2021 году.

Еще один участник - Илья Терзи из Нового Уренгоя. Молодой человек входит в состав Содружества вожатых Ямала. Также он является социальным технологом и специализируется на работе с одаренными детьми. За его плечами уже 13 лет работы и более 50 смен в оздоровительных лагерях Ямала.

Следующая участница - Екатерина Шабанова из Салехарда. Она профессионально занимается творчеством и завоевала множество престижных наград. Девушка стала лауреатом второй степени международного чемпионата искусств «АrtPlanet» (2019 год), лауреатом первой степени Всероссийского фестиваля «Небо танцует» (2018 год), получила гран-при с ансамблем танца «Диверданс» Ямальской студенческой весны (2021 год).

Бэлигма Ринчинова руководит штабом Ямало-Ненецкого регионального отделения Всероссийского Общественного Движения «Волонтеры Победы», который второй год подряд признается лучшим в стране. Ее проект «Арктический десант» вошел в ТОР-5 проектов всероссийского конкурса «Доброволец России - 2020» и получил грант в размере 1 млн. рублей.

В ходе разговора родилась идея провести еще несколько образовательных встреч на знаковых для Ямала промышленных объектах.

- Вижу, что получился удачный опыт, значит, будем стараться вывозить молодежь в новые места. У нас они есть - уникальнейший проект Сабетта и огромное Бованенковское месторождение, где ребята смогут побывать на газовых промыслах. Мы сможем показать, как происходит добыча от куста до установки к подготовке газа. Это на самом деле вдохновляет, когда можно увидеть все своими глазами, поэтому точно будем продолжать такой формат встреч, выстроим их график. Я уверен, что наши ямальские объекты будут востребованы для молодежи с самых разных уголков страны,- сказал Дмитрий Артюхов.

Также во встрече принял участие Марс Хасанов, директор по науке ПАО «Газпром нефть». Он рассказал о современной нефтедобыче и, в частности, о том, почему сегодня все решают технологии и цифровые двойники.

Подобные встречи Российское общество «Знание» проходит в самых разных уголках страны: в Калининградской, Амурской, Ивановской и Белгородской областях, в Севастополе и Камчатском крае. Космодром, долина гейзеров, барк «Крузенштерн», известные на весь мир точки притяжения станут локациями для проекта. В качестве лекторов выступают первые лица регионов и крупных компаний, а также ведущие деятели науки, культуры, искусства и спорта.

Встреча в арктических широтах стала возможной благодаря инициативе и поддержке Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, Российского общества «Знание» и ПАО «Газпром нефть».

СПРАВКА КП:

Ледокольное судно «Андрей Вилькицкий» носит имя известного гидрографа, геодезиста и исследователя морей Северного Ледовитого океана. Этот ледокол разработан по заказу ПАО «Газпром нефть» для отгрузки нефти с ямальского Новопортовского месторождения через терминал «Ворота Арктики». Ледокол прокладывает водные каналы, по которым танкеры беспрепятственно и безопасно проходят путь к терминалу. Новопортовское месторождение на полуострове Ямал - один из стратегических проектов «Газпром нефти».