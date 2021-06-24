В Салехарде кружки и секции центра внешкольной работы переедут в другие помещения

Фото: администрация Салехарда

В новом учебном году кружки и секции Салехардского центра внешкольной работы переедут в другие помещения. Они будут организованы на базе школ и некоторых детских садов. Это связано с большим износом здания - свыше 80 процентов.

- Мы вынуждены перевести все кружки и секции из ЦВР в школы и детские сады, поскольку здание признано аварийным и подлежащим сносу, - сообщила заместитель начальника департамента образования Салехарда Оксана Сайдашева.

Отметим, что все двадцать кружков и спортивных секций будут сохранены. Узнать информацию о распределении кружков по другим учреждениям можно на официальной странице администрации города в соцсети «ВКонтакте». Информацию о записи можно уточнить по телефону: 89091974833.