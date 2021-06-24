Житель Тарко-Сале пойдет под суд за незаконное использование документов Фото: Ольга Крыльцова

В Тарко-Сале будут судить местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для создания юридического лица).

Все началось в июне 2020 года, когда мужчина, по просьбе своего знакомого, согласился выступить в роли директора некой организации, созданной ранее другим человеком. Для этого он обратился к нотариуса, который предоставил в налоговый орган паспорт таркосалинца для внесения сведений о нем в Единый государственный реестр юридических лиц.

- По результатам рассмотрения заявления, налоговая зарегистрировал изменения, указав обвиняемого в качестве директора, а впоследствии и как учредителя юридического лица. При этом злоумышленник знал, что не будет осуществлять какую-либо деятельность в данной организации, - сообщили в прокуратуре ЯНАО.

Сейчас уголовное дело направлено в суд, который определит меру и размер ответственности виновного.