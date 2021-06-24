Двух салехардцев, страдающих наркозависимостью, лишили водительских прав Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Салехарда обнаружила нарушения в сфере безопасности дорожного движения.

В ходе проверки стало известно, что два горожанина, состоящие на учете в окружном психоневрологическом диспансере с диагнозом «Синдром зависимости от психоактивных веществ», имеют водительские удостоверения и могут садиться за руль.

- Указанный диагноз входит в перечень медицинских противопоказаний для осуществления деятельности, связанной с источником повышенной опасности. Таким образом, граждане не имеют права водить автомобиль, - рассказали в ведомстве.

Далее прокурор обратился в суд с исками, в которых требовал, чтобы мужчин лишили водительских прав. В итоге судья встал на сторону гособвинителя, удовлетворив все требования.