Глава Приуральского района рассказал о благоустройстве в Катравоже

Фото: личная страница Ивана Сакала в соцсетях

Глава Приуральского района Иван Сакал рассказал о благоустройстве в Катравоже.

- Сейчас в поселке идут активные ремонтные работы. Специалисты заняты обновлением дороги по ул. Новой и ремонтом крыши сельской школы. Также идет благоустройство территории, прилегающей к новому зданию Дома культуры. Все работы проходят в плановом режиме, - сообщил руководитель.

Также он отметил, что поселок сильно похорошел к началу лета: высажены около тысячи цветов, более 50 саженцев молодых деревьев, покрашены бордюры и скошена трава.

- Предлагаю всем землякам бережно относиться к тому, что уже сделано и присоединяться к общественным акциям по благоустройству, - призвал Иван Сакал.