В Лабытнанги появится технопарк регионального значения «Обской причал»

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

На территории Лабытнанги ведется работа по созданию промышленного парка регионального значения «Обской причал». Отметим, что с его появлением значительно возрастет перспектива развитии транспортного узла Лабытнанги-Обская.

Деятельность технопарка будет направлена на увеличение объемов перевалки грузов, обновление существующей инженерной инфраструктуры, а также создание новых рабочих мест для лабытнангцев и харповчан.

- На состоявшемся заседании Городской думы депутаты поддержали наше предложение об установлении льготы по уплате земельного налога для управляющей промышленным парком компании. Мы должны создать условия для становления, а далее есть уверенность, что с реализацией федеральных проектов и развитием технопарка будут увеличиваться объемы производства, а как следствие - создаваться все новые рабочие места. Кроме того, возрастут и налоговые поступления в бюджет города, - сообщила глава Лабытнанги Марина Трескова.