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Происшествия24 июня 2021 6:06

Пожилой лабытнангец убил сожительницу стеклянной бутылкой

Ранее мужчина уже был судим за похожее преступление
Марина Прохорова
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Пожилой лабытнангец убил сожительницу стеклянной бутылкой

Пожилой лабытнангец убил сожительницу стеклянной бутылкой

Фото: Ольга Крыльцова

В Лабытнанги будут судить 60-летнего местного жителя, обвиняемого по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Происшествие случилось 20 апреля в одной из квартир по ул. Геофизическая. Все началось с того, что обвиняемый поссорился со своей 38-летней сожительницей. Разозлившись, злоумышленник ударил женщину по голове стеклянной бутылкой.

- У потерпевшей обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, которая и стала причиной смерти, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В ходе предварительного следствия было установлено, что обвиняемый уже отбывал наказание за похожее преступление. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.