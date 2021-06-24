Пожилой лабытнангец убил сожительницу стеклянной бутылкой Фото: Ольга Крыльцова

В Лабытнанги будут судить 60-летнего местного жителя, обвиняемого по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Происшествие случилось 20 апреля в одной из квартир по ул. Геофизическая. Все началось с того, что обвиняемый поссорился со своей 38-летней сожительницей. Разозлившись, злоумышленник ударил женщину по голове стеклянной бутылкой.

- У потерпевшей обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, которая и стала причиной смерти, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В ходе предварительного следствия было установлено, что обвиняемый уже отбывал наказание за похожее преступление. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.