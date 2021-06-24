Фото: департамент образования ЯНАО

Ямальские выпускники готовятся к сдаче ЕГЭ по информатике. Экзамен начнется сегодня, 24 июня, и пройдет в совершенно новом формате - на компьютере.

- На ЕГЭ отведено два дня: 24 и 25 июня. Сдавать его будут более 600 человек. Компьютерный парк, использующийся на экзамене, в этом году существенно обновлен. Приобретено более 450 компьютеров и ноутбуков. Вся техника соответствует техническим требованиям. Экзамен пройдет в 36 пунктах , - сообщили в региональном департаменте образования.

Отметим, что на экзамене встретятся задания по программированию, логике, алгоритмизации, информационным моделям, кодированию информации и поиску данных в файлах.

Также стало больше практических заданий, которые проверяют основные навыки работы на компьютере, в том числе и написание программы.