В Лабытнанги собрали более 80 тысяч рублей в рамках акции «Красная гвоздика»

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В Лабытнанги подвели итоги Всероссийской акции «Красная гвоздика». Напоминаем, что это благотворительное мероприятие, направленное на помощь ветеранам Великой Отечественной войны и иных боевых действий.

Все желающие могли приобрести специальные значки у волонтеров, деньги от продажи которых передаются в фонд «Память поколений», а оттуда они направляются на оказание высокотехнологической медицинской помощи ветеранам: это медикаменты, инвалидные кресла-коляски, слуховые аппараты, протезы и многое другое.

В этом году в Лабытнанги к акции присоединились 720 неравнодушных жителей, собрано более 80 тысяч рублей.