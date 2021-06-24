Погода на Ямале на 24 июня: до +20 градусов

Погода на Ямале на 24 июня Фото: Вера Зенина

В четверг, 24 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем +19, ночью +9. Ветер 0-4 м/с.

Ноябрьск: облачно. Днем +12, ночью +7. Ветер 1-5 м/с.

Надым: переменная облачность, утром - дождь. Днем +12, ночью +6. Ветер 3-7 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно. Днем +9, ночью +8. Ветер 2-4 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем +11, ночью +6. Ветер 1-4 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем +12, ночью +6. Ветер 2-5 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем +20, ночью +9. Ветер 1-4 м/с.

Муравленко: пасмурно. Днем +9, ночью +6. Ветер 2-5 м/с.