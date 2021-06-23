На Ямале завершился ремонт дороги к речному порту Коротчаево

Фото: ООО "Уренгойдорстрой"

Специалисты ООО «Уренгойдорстрой» завершили ремонт подъезда к речному порту Коротчаево.

Рабочие уложили 11 500 тонн нового асфальта, установили три километра барьерных ограждение, укрепили обочины и откосы, протянули освещение и нанесли разметку. Кроме того, были обустроены пять остановочных павильонов для общественного транспорта, а в скором времени появятся три регулируемых пешеходных перехода.

- Эта дорога является единственной сухопутной артерией, которая связывает большую землю с Тазовским и Красноселькупским районами. Автомобильный трафик интенсивный, перекрыть движение полностью не предоставлялось возможным. Поэтому в местах производства работ движение не останавливалось, а осуществлялось в реверсивном режиме. Работало до 35 единиц техники и 100-110 человек, - рассказал заместитель генерального директора ООО «Уренгойдорстрой» Андрей Голомаздин.