С 1 июля на Ямале начнут принимать заявления на новые выплаты семьям

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале с 1 июля начнется прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет.

Напоминаем, что в регионе выплата семьям с одним родителем составит 8 451 рубль 50 копеек на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе - 16 903 рубля), а выплата беременной женщине - 8 853 рубля 50 копеек (50% от прожиточного минимума трудоспособного в регионе - 17 707 рублей).

Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. Само пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.

Подать заявление можно будет на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.