Из-за коронавируса в Салехарде отменили общегородской выпускной и День молодежи

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде отменили общегородской выпускной и День молодежи. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

- Принял решение об отмене событий, подвергать риску детей недопустимо. Впереди у выпускников важный этап - поступление в вузы, - отметил градоначальник.

Также он напомнил, что режим повышенной готовности сохраняется в регионе до 31 августа 2021 года. Кроме того, ограничена заполняемость спортивных залов и учреждений культуры до 50%. Приостановлено проведение досуговых и развлекательных мероприятий, в том числе в развлекательных центрах, ночных клубах и детских игровых комнатах.

- Салехардцы, убедительно прошу вас следовать всем требованиям профилактики и носить маску в общественных местах. За этим мы будем следить. Уже вчера начались контрольные мероприятия на территории нашего города, - обратился глава окружной столицы.