Ямал
Еще
Радио
Ямал
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 июня 2021 13:50

Житель Муравленко украл электрообородувание на 20 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Житель Муравленко украл электрообородувание на 20 тысяч рублей

Житель Муравленко украл электрообородувание на 20 тысяч рублей

Фото: Ольга Крыльцова

Пуровская полиция задержала подозреваемого в краже электрооборудования с месторождения.

Все началось с того, что в отделение обратился сотрудник пострадавшей организации. Он сообщил, что кто-то проник в помещение, предназначенное для приема и распределения электрической энергии, откуда похитил части электрооборудования на сумму свыше 20 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Им оказался безработный житель Муравленко 1993 года рождения. Оказавшись в участке, мужчина признался оперативникам, что сдал украденное в пункт приема лома, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Сейчас муравленковец находится под подпиской о невыезде и обвиняется по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище».