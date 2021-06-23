Житель Муравленко украл электрообородувание на 20 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

Пуровская полиция задержала подозреваемого в краже электрооборудования с месторождения.

Все началось с того, что в отделение обратился сотрудник пострадавшей организации. Он сообщил, что кто-то проник в помещение, предназначенное для приема и распределения электрической энергии, откуда похитил части электрооборудования на сумму свыше 20 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Им оказался безработный житель Муравленко 1993 года рождения. Оказавшись в участке, мужчина признался оперативникам, что сдал украденное в пункт приема лома, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Сейчас муравленковец находится под подпиской о невыезде и обвиняется по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище».